Нападение на активистку в Херсоне: более 30% тела женщины покрыто ожогами

1 августа, 2018, 07:47

У исполняющей обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которую накануне облили кислотой, более 30% химических ожогов тела

Об этом сообщает Радио Свобода.

Утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.

Врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев рассказал, что состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Она в сознании, общается, но площадь поражения кожи значительная.

"Больше 30% – это волосяная часть головы, лицо, спина, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. В данный момент это ожоговый шок, пусть он даже и химический, на фоне которого возникают различные проблемы, в который втягиваются в первую очередь почки", – отметил Равелев.

По словам врача, не ранее чем за 72 часа можно будет делать какие-то прогнозы относительно ее состояния, а также можно будет определить, что это была за жидкость – какая именно кислота или щелочь.

Приятель потерпевшей, херсонский журналист Сергей Никитенко, который первым сообщил об этом случае в соцсетях, говорит, что на него тоже недавно напали. Он считает, что этот случай может быть как личной местью со стороны ее недоброжелателей, так и частью более масштабного процесса.

"Можно долго гадать, трудно вообще сказать, кто мог на такое решиться с помощью таких методов. Очень похоже на то, что это все-таки спланированная акция – продолжение одесских. Николаев... Одесса, Харьков, Херсон, то есть нападения на активистов. Возможно, это все срежиссировано, спланированная акция устрашения", – отметил Никитенко.