3 августа, 2018, 16:53

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство активистки Катерины Гандзюк

Об этом Аваков заявил в Twitter.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Катерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайший час", - говорится в сообщении.