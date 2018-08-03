Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Катерины Гандзюк
Об этом Аваков заявил в Twitter.
"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Катерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайший час", - говорится в сообщении.
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Катерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайший час.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 августа 2018 г.
Между тем пресс-служба Нацполиции добавила комментарий первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина. По его словам, сейчас правохранители собирают полную доказательную базу о причастности задержанного к нападению на Екатерину Гандзюк.
- Напомним, утром 31 июля Катерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел человек и облил жидкостью (по предварительному заключению - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу. По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Катерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападающего. За информацию о его местонахождении предлагают 100 тыс грн.
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