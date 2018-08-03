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Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Катерины Гандзюк


фото: visti.ks.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство активистки Катерины Гандзюк

Об этом Аваков заявил в Twitter.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Катерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайший час", - говорится в сообщении.

Между тем пресс-служба Нацполиции добавила комментарий первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина. По его словам, сейчас правохранители собирают полную доказательную базу о причастности задержанного к нападению на Екатерину Гандзюк. 

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