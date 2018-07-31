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В Херсоне разыскивают нападавшего на активистку Гандзюк. Обнародовали фото и видео преступника

Херсонская полиция просит помощи граждан в установлении личности мужчины, который облил лицо женщины неизвестным веществом

Об этом сообщает Нацполиция Херсонской области.

Полицейские обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 08:30 могли видеть мужчину (на видео) в микрорайоне Таврический по ул. 49-й Гвардейской Дивизии.

Отмечается, что злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь.

По словам мэра Херсона Владимира Миколаенко в Херсоне происходят системные нападения на активистов.

"Меня беспокоит, что уголовное дело зарегистрировано с формулировкой "хулиганство". Мне кажется, что в очередной раз наша полиция прячет голову в песок. В Херсоне происходят системные нападения на активистов и журналистов. Поэтому я обращусь в Генпрокуратуру относительно передачи дела в СБУ", - заявил Миколаенко на брифинге.

Тем временем генпрокурор Юрий Луценко отметил, что дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего" . Все правоохранительные органы, включая СБУ, области работают над оперативным раскрытием указанного преступления.

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