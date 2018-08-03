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Суд арестовал Hummer, на котором Островский сбил 10-летнюю девочку


фото: kyivoperativ
Шевченковский райсуд столицы арестовал автомобиль Hummer, на котором Кирилл Островский на переходе сбил 10-летнюю девочку

Об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает "Укринформ".

"Поскольку автомобиль Hummer является вещественным доказательством в уголовном производстве и сохранил следы механических повреждений, 2 августа Шевченковский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева о его аресте", - подчеркнула она.

По словам Максимец, владелец автомобиля Hummer был уведомлен о заседании суда, но в суде не появился.

  • Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку. Водителю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).
  • Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
  • Появилось видео задержания Островского.
  • Островский отказывался сдавать биообразцы для выяснения, был ли он пьян.
  • Шевченковский райсуд избрал Островскому меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.
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