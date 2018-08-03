Суд арестовал Hummer, на котором Островский сбил 10-летнюю девочку

3 августа, 2018, 15:21

Шевченковский райсуд столицы арестовал автомобиль Hummer, на котором Кирилл Островский на переходе сбил 10-летнюю девочку

Об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает "Укринформ".

"Поскольку автомобиль Hummer является вещественным доказательством в уголовном производстве и сохранил следы механических повреждений, 2 августа Шевченковский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева о его аресте", - подчеркнула она.

По словам Максимец, владелец автомобиля Hummer был уведомлен о заседании суда, но в суде не появился.