Водителю Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку, избрана мера пресечения
26 июля, 2018, 17:18
В четверг, 26 июля, Шевченковский райсуд Киева арестовал на 60 суток 23-летнего Кирилла Островского, который 24 июля в Киеве за рулем внедорожника Hummer сбил насмерть 10-летнюю девочку
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.
Суд назначил меру пресечения в виде ареста, удовлетворив соответствующее ходатайство прокурора.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку. Водителю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодексуУкраїни: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).
- Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
- Появилось видео задержания Островского.
- Островский отказывается сдавать биоматериалы для выяснения, был ли он пьян.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-