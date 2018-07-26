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Водителю Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку, избрана мера пресечения


фото: informator
В четверг, 26 июля, Шевченковский райсуд Киева арестовал на 60 суток 23-летнего Кирилла Островского, который 24 июля в Киеве за рулем внедорожника Hummer сбил насмерть 10-летнюю девочку

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Суд назначил меру пресечения в виде ареста, удовлетворив соответствующее ходатайство прокурора.

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