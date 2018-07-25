Водителю Hummer, сбившему насмерть девочку в Киеве, объявили второе подозрение
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.
Островскому в присутствии его адвоката объявили подозрение по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, старости, болезни или вследствие другого беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение).
Санкция по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Сейчас действия Островского квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексуУкраїни, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку.
- Прокуратура сообщила Островскому о подозрении в нарушении правил, что привело к гибели человека.
- Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
- Появилось видео задержания Островского.
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