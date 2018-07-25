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Водителю Hummer, сбившему насмерть девочку в Киеве, объявили второе подозрение

Прокуратура Киева сообщила о втором подозрении водителю Hummer Кириллу Островскому, который в Киеве сбил насмерть 10-летнюю девочку

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Островскому в присутствии его адвоката объявили подозрение по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, старости, болезни или вследствие другого беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение).

Санкция по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Сейчас действия Островского квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексуУкраїни, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.

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