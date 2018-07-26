Водитель Hummer Островский отказывается сдавать биообразцы. Только они покажут, был ли он пьян

26 июля, 2018, 07:54

Водитель авто Hummer, под колесами которого погибла 10-летняя девочка в Киеве, отказывается сдавать биологические образцы на проверку содержания алкоголя или наркотиков

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Сразу после ДТП Кирилл Островский, водитель Hummer, проходил тест на драгере, который не обнаружил признаков алкогольного опьянения.

"Но только после получения результатов лабораторных исследований его мочи, можно будет утверждать находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию", - написала Максимец.

Однако Островский отказывается предоставлять все биологические образцы, которые от него требуют.

"Поэтому прокуратура города Киева завтра через суд требовать отобрать их у него принудительно. Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения", - добавила Максимец.