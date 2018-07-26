Водитель Hummer Островский отказывается сдавать биообразцы. Только они покажут, был ли он пьян
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Сразу после ДТП Кирилл Островский, водитель Hummer, проходил тест на драгере, который не обнаружил признаков алкогольного опьянения.
"Но только после получения результатов лабораторных исследований его мочи, можно будет утверждать находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию", - написала Максимец.
Однако Островский отказывается предоставлять все биологические образцы, которые от него требуют.
"Поэтому прокуратура города Киева завтра через суд требовать отобрать их у него принудительно. Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения", - добавила Максимец.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку.
- Прокуратура сообщила Островскому о подозрении в нарушении правил, что привело к гибели человека.
- Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
- Появилось видео задержания Островского.
- Водителю Hummer прокуратура объявила второе подозрение.
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