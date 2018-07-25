Нардепы и друзья пытаются "отмазать" водителя Hummer, который сбил ребенка, - депутат

25 июля, 2018, 11:36

Ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Кирилла Островского, который ночью сбил ребенка на своем Hummer

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Он заметил, что его утро началось с десятков телефонных звонков с просьбой ничего не писать про это ночное смертельное ДТП.

Нардеп напомнил, что бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения, на автомобиле Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

"Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцей в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, а третьи просто хорошо знакомы, и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить, кто виноват в этом ДТП", - рассказал Мосийчук.

По его словам, дошло до того, что по этому поводу ему даже позвонили несколько коллег народных депутатов. Они тоже просили не писать ничего про этот случай, но требуют, чтобы убийца был наказан за преступление.

"Главная цель всех друзей убийцы, чтобы об этом преступлении меньше писали и показывали, меньше было огласки, ведь тогда в разы легче отмазать убийцу", - подчеркнул Мосийчук.

Он добавил, что работает первым заместителем главы комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, поэтому парламентский контроль за расследованием резонансных преступлений никто не отменял.

Ранее стало известно, что полиция сообщила о подозрении водителю авто Hummer.

Впоследствии в сети появилось видео задержания Островского. Во время него он назвал действия полицейских "мусорским беспределом".