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"Муссорской беспредел": появилось видео задержания водителя Hummer, который убил ребенка


фото: Інформатор
В сети появилось видео задержания водителя Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве

Ролик опубликовал сайт Информатор.

В начале видно, как Кирилла Островского, который был за рулем авто, повалили на землю и надевали наручники. В это время он кричал "беспредел", не понимая, почему его задерживают.

На заднем фоне слышны голоса людей, которые собрались вокруг. Они были разъярены и кричали, что водителя Hummer "хотят убить".

Когда Островского посадили в машину полицейских - он возмущался, что его снимают.

Кроме того, на видео сняли мать, которая не могла поверить в то, что ее дочь погибла.

  • Напомним, смертельное ДТП случилось 24 июля. Женщина вместе со своей 10-летней дочкой переходила дорогу на переходе, где ребенка сбило авто Hummer с Кириллом Островским за рулем. Он оказался бывшим боксером, а ныне - директором и владельцем фирмы Fit & Sweet .
  • Полиция сообщила о подозрении водителю Hummer.
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