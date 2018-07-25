25 июля, 2018, 11:20

В сети появилось видео задержания водителя Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве

Ролик опубликовал сайт Информатор.

В начале видно, как Кирилла Островского, который был за рулем авто, повалили на землю и надевали наручники. В это время он кричал "беспредел", не понимая, почему его задерживают.

На заднем фоне слышны голоса людей, которые собрались вокруг. Они были разъярены и кричали, что водителя Hummer "хотят убить".

Когда Островского посадили в машину полицейских - он возмущался, что его снимают.

Кроме того, на видео сняли мать, которая не могла поверить в то, что ее дочь погибла.