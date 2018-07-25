Стало известно, был ли алкоголь в крови водителя Hummer Островского
25 июля, 2018, 13:19
В крови водителя авто Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, следов алкоголя не обнаружили
Об этом в комментарии написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
На вопрос одного из пользователей соцсети о том, известны ли уже результаты экспертизы на содержание алкоголя в крови, она ответила "по драгеру - 0".
- Напомним, смертельное ДТП случилось 24 июля. Женщина вместе со своей 10-летней дочкой переходила дорогу на переходе, где ребенка сбило авто Hummer с Кириллом Островским за рулем. Он оказался бывшим боксером, а ныне - директором и владельцем фирмы Fit & Sweet .
- Полиция сообщила о подозрении водителю Hummer.
- Как написал депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук, ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Кирилла Островского, который ночью сбил ребенка на своем Hummer.
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