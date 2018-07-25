Стало известно, был ли алкоголь в крови водителя Hummer Островского

25 июля, 2018, 13:19

В крови водителя авто Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, следов алкоголя не обнаружили

Об этом в комментарии написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

На вопрос одного из пользователей соцсети о том, известны ли уже результаты экспертизы на содержание алкоголя в крови, она ответила "по драгеру - 0".