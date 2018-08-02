Госизмена Януковича: суд вызвал экс-президента на дебаты
2 августа, 2018, 22:18
Оболонский райсуд Киева направил обвиняемому в государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу повестку о вызове на заседание
Об этом сообщает сайт суда.
"Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Януковичу предлагают появиться в суде 16 и 17 августа в 10:00. При этом экс-президенту дополнительно разъяснили право участвовать в заседании в режиме видеоконференции.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
- Суд по делу Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты.
- 30 июля адвокаты Януковича сорвали начало судебных дебатов по делу - не пришли на заседание. 31 июля они заявили об отводе судей и ушли с заседания. 1 августа защитники Януковича сорвали очередное судебное заседание.
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