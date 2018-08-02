Госизмена Януковича: суд вызвал экс-президента на дебаты

2 августа, 2018, 22:18

Оболонский райсуд Киева направил обвиняемому в государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу повестку о вызове на заседание

Об этом сообщает сайт суда.

"Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Януковичу предлагают появиться в суде 16 и 17 августа в 10:00. При этом экс-президенту дополнительно разъяснили право участвовать в заседании в режиме видеоконференции.