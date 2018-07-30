30 июля, 2018, 10:37

В деле государственной измены экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание не пришли адвокаты

Соответствующее решение приняли судьи Оболонского суда Киева, передает Громадське.

"Сторона защиты сообщила, что не прибудет на судебное заседание из-за якобы уважительной причины - они находятся в Верховому суде, пытаясь изменить подсудность. Это уже третья попытка адвокатов сорвать судебный процесс, за попытки изменить подсудность", - сказал судья Владислав Девятко.

Адвокаты Виталий Сердюк и Владимир Федоренко поехали в Верховный суд из-за того, что хотят отменить этот судебный процесс и признать его "незаконным".

"Такие действия стороны защиты являются недопустимыми. Это неуважение к суду. Тем не менее мы понимаем, что без стороны защиты мы не можем проводить судебные дебаты", - сказал на заседании прокурор Максим Крым.

Следовательно, судьи решили перенести заседание на 10 утра 31 июля.