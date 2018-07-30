Госизмена Януковича: не пришли адвокаты, и заседание в очередной раз перенесли
Соответствующее решение приняли судьи Оболонского суда Киева, передает Громадське.
"Сторона защиты сообщила, что не прибудет на судебное заседание из-за якобы уважительной причины - они находятся в Верховому суде, пытаясь изменить подсудность. Это уже третья попытка адвокатов сорвать судебный процесс, за попытки изменить подсудность", - сказал судья Владислав Девятко.
Адвокаты Виталий Сердюк и Владимир Федоренко поехали в Верховный суд из-за того, что хотят отменить этот судебный процесс и признать его "незаконным".
"Такие действия стороны защиты являются недопустимыми. Это неуважение к суду. Тем не менее мы понимаем, что без стороны защиты мы не можем проводить судебные дебаты", - сказал на заседании прокурор Максим Крым.
Следовательно, судьи решили перенести заседание на 10 утра 31 июля.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
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