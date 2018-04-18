СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России за год до оккупации Крыма

18 апреля, 2018, 14:00

Руководство СБУ предупреждало Виктора Януковича об угрозе российской интервенции еще в январе 2013 году - за год до начала оккупации Россией украинского Крыма

Об этом заявил в Оболонском райсуде Киева во время заседания по делу о госизмене Януковича прокурор Руслан Кравченко, передает "Украинская правда".

Прокурор отметил, что рассекреченные документы СБУ опровергают утверждение адвокатов Януковича о том, что на посту главы государства он не знал про российскую угрозу.

"Сторона обвинения имеет документы, которые опровергают эти утверждения. Они были рассекречены Службой безопасности только 19 марта 2018 года, поступивших к стороне обвинения 20 марта и 17 апреля открыты стороне защиты. Письмо от главы СБУ от 15 января 2013 года содержит резолюцию и подпись Януковича. В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна обеспечить экономическую, гуманитарную и политической интервенции", – сказал Кравченко.

По словам прокурора, межведомственную группу координировали глава Администрации президента России Сергей Иванов, вице-премьер-министр Владислав Сурков и глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков. На 50 страницах описана деятельность финансово-промышленных групп и общественных организаций, подконтрольных спецслужбам РФ, которые в 2013 году составляли угрозу нацбезопасности Украины.

Судья Владислав Девятко уточнил, что письмо за подписью на то время главы СБУ Игоря Калинина содержит данные разведки об угрозах агрессивной экспансии со стороны российского капитала и о стратегии российской власти относительно возобновления контроля над Украиной для экспансии на евразийском направлении.

Так, российские компании уже доминировали в сфере газа, энергоснабжения, нефтепереработки, оптово-розничной реализации нефтепродуктов, беспроводной связи. Росла их доля в судостроительной и машиностроительной отраслях финансово-банковской сфере, страховом рынке и рынке ценных бумаг, морехозяйственном комплексе. Они стремились завладеть землями сельскохозяйственного и рекреационного назначения в Украине.

Предполагалось, что межведомственная группа создаст базу для давления на Украину в вопросе вступления в Таможенный союз и создание украинско-российских компаний на базе государственных монополий Украины, чтобы не допустить приход западных инвесторов.

В гуманитарной сфере предусматривалась активизация работа с россиянами за рубежом, консолидация пророссийских неправительственных организаций для межгосударственного объединения Украины и РФ за координацией Федерального агентства по делам СНГ, изучение слабых сторон Украины, расширение сети российских центров, распространение русского языка и образования.

Также речь шла о сборе подписей на проведение референдума по конфедеративного межгосударственного объединения Украины и РФ.

Янукович завизировал, чтобы Калинин выполнил меры для предотвращения угроз, которые все это несет.

За более чем год, 17 февраля 2014 года, тогдашний глава СБУ Александр Якименко писал главе Администрации президента Украины Андрею Клюеву, что Россия активизирует правительственные и неправительственные усилия, чтобы разжигать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела Украины, а также пропагандирует идеи автономии для востока и юга, федерализации Украины и обращения за помощью к РФ.

"Янукович знал об этом, но не отреагировал", - сказал Кравченко.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и присоединил к делу эти документы - письмо главы СБУ от 15 января 2013 года о угрозы нацбезопасности Украины со стороны России и письмо главы СБУ от 17 февраля 2014 года об угрозе территориальной целостности Украины со стороны России.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что будет требовать рассекречивания аналогичных документов об угрозах в 2013-2014 годах со стороны США и стран Европы.