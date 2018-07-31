Госизмена Януковича: адвокаты заявили об отводе судей и покинули заседание
Об этом сообщает Громадське.
Суд должен был начать судебные прения, но адвокат Виталий Сердюк требовал допроса еще одного свидетеля.
Судья Владислав Девятко пояснил адвокату, что стадия допроса свидетелей уже завершена, поэтому допрашивать никого не будут. После этого адвокат зачитал заявление об отводе.
"У нас есть заявление об отводе судьи и стороны обвинения, поскольку суд спешит с вынесением приговора и не дает допросить всех свидетелей", - сказал адвокат Сердюк.
Судья объяснил, что на этой стадии уже нельзя объявлять об отводе и другие подобные ходатайства. После этого он объявил перерыв на 10 минут. Адвокат Сердюк вышел из зала и сказал, что сегодня уже на заседания не вернется.
Прокуроры просят предоставить Януковичу государственного бесплатного адвоката.
"Мы понимаем, что за такие действия защиты есть угроза вообще доступа к правосудию. Поэтому мы вынуждены просить суд о предоставлении держваного адвоката", - сказал прокурор Максим Крым.
Судьи ушли в совещательную комнату, чтобы решить, предоставлять Януковичу бесплатного адвоката.
Прения по делу о госизмене Януковича маоли начаться еще на прошлом заседании, 30 июля. Однако, адвокаты экс-президента не пришли в суд.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича. Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
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- Экс-глава службы безопасности президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что в феврале 2014 года ждал 10 единиц бронированной техники с воинской части "Десна" на штурм Межигорья.
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