Адвокаты Януковича сорвали очередное судебное заседание

1 августа, 2018, 11:20

Оболонский районный суд Киева снова не смог начать судебные прения в деле государственной измены экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщает Громадське.

На заседание пришел государственный защитник Януковича, которого ему предоставили 31 июля. Вместе с тем, пришел еще один адвокат - Александр Байдык, который утверждает, что накануне также подписал договор с Януковичем.

Основные адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко на заседание не пришли.

"Они поехали в ОБСЕ и ООН подавать заявления о нарушениях прав человека в Украине", — сказал новый адвокат Байдык в комментарии Громадському.

После начала судебного заседания началась словесная перепалка: новые адвокаты хотели подать ходатайство о допросе экс-премьера Николая Азарова, но судья сказал начать судебные прения.

После этого прокурор Руслан Кравченко взял микрофон и начал объявлять свою позицию в дебатах.

Адвокаты публично покинули судебный зал. После этого судья Владислав Девятко объявил перерыв до 14:00, чтобы урегулировать ситуацию.

До 14:00 Центр бесплатной правовой помощи должно прислать в суд нового бесплатного адвоката, или же повторно прислать Виктора Овсянникова.

Как сообщил Овсянников, он сразу собирается объявить самоотвод.

"Если у Януковича есть платный адвокат, я не имею права представлять его интересы. Потому что государство будет тратить на это деньги, а это является недопустимым", - сказал Овсянников.

"Мы будем просить направить письмо в квалификационный совет адвокатов, поскольку эта ситуация является недопустимой", - прокомментировал прокурор Максим Крым.

Прения по делу о держзару Януковича не могут начаться уже в третий раз. Защитники экс-президента сорвали и два предыдущих заседания, которые проходили 30 и 31 июля.

30 июля адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко не пришли на заседание.

31 июля заявили об отводе судей и прокуроров и покинули судебный зал. Поэтому Януковичу назначили государственного защитника.