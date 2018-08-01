Адвокаты Януковича сорвали очередное судебное заседание
Об этом сообщает Громадське.
На заседание пришел государственный защитник Януковича, которого ему предоставили 31 июля. Вместе с тем, пришел еще один адвокат - Александр Байдык, который утверждает, что накануне также подписал договор с Януковичем.
Основные адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко на заседание не пришли.
"Они поехали в ОБСЕ и ООН подавать заявления о нарушениях прав человека в Украине", — сказал новый адвокат Байдык в комментарии Громадському.
После начала судебного заседания началась словесная перепалка: новые адвокаты хотели подать ходатайство о допросе экс-премьера Николая Азарова, но судья сказал начать судебные прения.
После этого прокурор Руслан Кравченко взял микрофон и начал объявлять свою позицию в дебатах.
Адвокаты публично покинули судебный зал. После этого судья Владислав Девятко объявил перерыв до 14:00, чтобы урегулировать ситуацию.
До 14:00 Центр бесплатной правовой помощи должно прислать в суд нового бесплатного адвоката, или же повторно прислать Виктора Овсянникова.
Как сообщил Овсянников, он сразу собирается объявить самоотвод.
"Если у Януковича есть платный адвокат, я не имею права представлять его интересы. Потому что государство будет тратить на это деньги, а это является недопустимым", - сказал Овсянников.
"Мы будем просить направить письмо в квалификационный совет адвокатов, поскольку эта ситуация является недопустимой", - прокомментировал прокурор Максим Крым.
Прения по делу о держзару Януковича не могут начаться уже в третий раз. Защитники экс-президента сорвали и два предыдущих заседания, которые проходили 30 и 31 июля.
30 июля адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко не пришли на заседание.
31 июля заявили об отводе судей и прокуроров и покинули судебный зал. Поэтому Януковичу назначили государственного защитника.
- Напомним, во время заседания 31 июля адковати Януковича заявили об отводе судей и прокуроровпо делу о государственной измене, после чего покинули судебное заседание.
- 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича. Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
- Суд по делу Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты.
- Экс-глава службы безопасности президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что в феврале 2014 года ждал 10 единиц бронированной техники с воинской части "Десна" на штурм Межигорья.
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