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Госизмена Януковича: Суд перешел к дебатам


фото: censor.net
Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"Оболонский районный суд. Киева сообщает, что в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича закончено исследование письменных, аудио- и видеодоказательств, а также допрос свидетелей обвинения и защиты", - говорится в сообщении.

Так, в период с 4 мая 2017 года по 19 апреля 2018 года было проведено 52 судебных заседания, исследованы 64 тома дела, прослушано и просмотрено десятки часов аудио- и видеозаписей, которые были предоставлены суду прокурорами и защитниками, допрошены 43 свидетеля, явку которых обеспечили стороны защиты и обвинения.

В судебном заседании 19 апреля 2018 года суд, выяснив у участников судебного разбирательства, желают ли они дополнить судебное разбирательство, а также учитывая, что ходатайства о дополнении судебного разбирательства отсутствуют, вынес определение об окончании выяснения обстоятельств дела и проверки их доказательствами, перейдя к судебным прениям.

Следующее судебное заседание состоится в четверг, 3 мая 2018 года в 10:00. Во время заседания планируется заслушать речи в судебных прениях как стороны обвинения, так и стороны защиты.

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