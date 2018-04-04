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11 сорванных заседаний: судья в деле Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса

Судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко заявил, что адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича намеренно затягивают процесс по делу совершенной им государственной измены

Об этом судья заявил в зале заседаний, передает Еспресо.TV.

"Вы сорвали уже 11 судебных заседаний, находясь в командировках. Вы говорите откровенную ложь, вам предоставлены все возможности для допроса свидетелей. Ваши командировки вы подписываете себе сами", - сказал Девятко адвокатам Януковича.

Во время заседания также успели допросить свидетеля Валерия Луговского - участника "антимайдана", жителя оккупированного Крыма.

Следующее заседание назначено на четверг, 5 апреля. Планируется допросить двух экспертов - Светлану Долинкивскую и Анаит Аванесян. Дальнейшие заседания запланированы на 11,12, 17 и 18 апреля.

Судебные дебаты запланированы на 25-26 апреля.

  • Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.
  • Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по поводу госизмены Януковича.
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