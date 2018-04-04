11 сорванных заседаний: судья в деле Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса
4 апреля, 2018, 14:42
Судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко заявил, что адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича намеренно затягивают процесс по делу совершенной им государственной измены
Об этом судья заявил в зале заседаний, передает Еспресо.TV.
"Вы сорвали уже 11 судебных заседаний, находясь в командировках. Вы говорите откровенную ложь, вам предоставлены все возможности для допроса свидетелей. Ваши командировки вы подписываете себе сами", - сказал Девятко адвокатам Януковича.
Во время заседания также успели допросить свидетеля Валерия Луговского - участника "антимайдана", жителя оккупированного Крыма.
Следующее заседание назначено на четверг, 5 апреля. Планируется допросить двух экспертов - Светлану Долинкивскую и Анаит Аванесян. Дальнейшие заседания запланированы на 11,12, 17 и 18 апреля.
Судебные дебаты запланированы на 25-26 апреля.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по поводу госизмены Януковича.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-