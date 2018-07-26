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Нападение на Найема: суд отпустил одного из подозреваемых под личное обязательство


фото: informator
Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Наема, гражданина Азербайждана Магомеда Саитова

Об этом сообщил адвокат нардепа Массе Найем в Facebook.

По словам адвоката, суд постановил применить в отношении подозреваемого Саитова Магомед-Салиха Арбуевича меру пресечения в виде личного обязательства.

"Следовательно, было отказано в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - написал адвокат.

24 июля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который сбежал в Азербайджан.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
  • Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
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