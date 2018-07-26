Нападение на Найема: суд отпустил одного из подозреваемых под личное обязательство

26 июля, 2018, 17:10

Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Наема, гражданина Азербайждана Магомеда Саитова

Об этом сообщил адвокат нардепа Массе Найем в Facebook.

По словам адвоката, суд постановил применить в отношении подозреваемого Саитова Магомед-Салиха Арбуевича меру пресечения в виде личного обязательства.

"Следовательно, было отказано в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - написал адвокат.

24 июля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который сбежал в Азербайджан.