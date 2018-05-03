Нападение на Найема: всем задержанным избрали меры
3 мая, 2018, 08:49
Шевченковской райсуд Киева избрал меры пресечения трем мужчинам, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема
Об этом на своей странице в Facebook написал брат депутата, адвокат Маси Найем.
Он напомнил, что для гражданина России Магомед-Салиха Саитова избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня 2018 года. На него также возложили следующие обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору, следственного судьи и суда по первому требованию;
- не удаляться с места проживания без разрешения следователя, прокурора, суда;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
- сдать на хранение следователю документы, которые дают право выезда за пределы Украины;
- носить электронное средство контроля.
Для второго задержанного - гражданина Украины Ахмеда Саитова - также избрали домашний арест, запретив ему покидать помещение по месту проживания в период с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года.
Такой же меру пресечения избрали и для третьего подозреваемого - гражданина России Умолта Темербулатова. При этом для всех трех прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- 2 мая Шевченковский райсуд Киева назначил одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
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