Нападение на Найема: всем задержанным избрали меры

3 мая, 2018, 08:49

Шевченковской райсуд Киева избрал меры пресечения трем мужчинам, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема

Об этом на своей странице в Facebook написал брат депутата, адвокат Маси Найем.

Он напомнил, что для гражданина России Магомед-Салиха Саитова избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня 2018 года. На него также возложили следующие обязанности:

прибывать к следователю, прокурору, следственного судьи и суда по первому требованию;

не удаляться с места проживания без разрешения следователя, прокурора, суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

сдать на хранение следователю документы, которые дают право выезда за пределы Украины;

носить электронное средство контроля.

Для второго задержанного - гражданина Украины Ахмеда Саитова - также избрали домашний арест, запретив ему покидать помещение по месту проживания в период с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года.

Такой же меру пресечения избрали и для третьего подозреваемого - гражданина России Умолта Темербулатова. При этом для всех трех прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.