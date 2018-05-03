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Нападение на Найема: всем задержанным избрали меры

Шевченковской райсуд Киева избрал меры пресечения трем мужчинам, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема

Об этом на своей странице в Facebook написал брат депутата, адвокат Маси Найем.

Он напомнил, что для гражданина России Магомед-Салиха Саитова избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня 2018 года. На него также возложили следующие обязанности:

  • прибывать к следователю, прокурору, следственного судьи и суда по первому требованию;
  • не удаляться с места проживания без разрешения следователя, прокурора, суда;
  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
  • сдать на хранение следователю документы, которые дают право выезда за пределы Украины;
  • носить электронное средство контроля.

Для второго задержанного - гражданина Украины Ахмеда Саитова - также избрали домашний арест, запретив ему покидать помещение по месту проживания в период с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года.

Такой же меру пресечения избрали и для третьего подозреваемого - гражданина России Умолта Темербулатова. При этом для всех трех прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • 2 мая Шевченковский райсуд Киева назначил одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
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