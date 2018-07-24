Суд отказался продлить арест нападающему на Найема, который сбежал за границу

24 июля, 2018, 14:42

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который сбежал в Азербайджан

Об этом говорится в постановлении суда от 9 июля.

Отмечается, что следователь Нацполиции ходатайствовал о продлении содержания под стражей подозреваемого за то, что 30 апреля Саитов выехал на территорию Республики Азербайджана с целью избежания ответственности, а также в связи с тем, что предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.

Отмечалось, что срок досудебного расследования в данном уголовном производстве продлили до 30 июля.

"В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным", - говорится в материалах суда.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.

Однако судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ОСОБА_2 (Саитова – ред.) именно в международный розыск".