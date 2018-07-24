Суд отказался продлить арест нападающему на Найема, который сбежал за границу
Об этом говорится в постановлении суда от 9 июля.
Отмечается, что следователь Нацполиции ходатайствовал о продлении содержания под стражей подозреваемого за то, что 30 апреля Саитов выехал на территорию Республики Азербайджана с целью избежания ответственности, а также в связи с тем, что предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.
Отмечалось, что срок досудебного расследования в данном уголовном производстве продлили до 30 июля.
"В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным", - говорится в материалах суда.
В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.
Однако судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ОСОБА_2 (Саитова – ред.) именно в международный розыск".
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
- Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
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