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Нападение на депутата Найема: четвертый подозреваемый вылетел в Баку

Четвертый подозреваемый в нападении на народного депутата Мустафу Найема исчез и улетел в столицу Азербайджана Баку

Об этом Найем сообщил в Facebook.

“Самое удивительное происходит с четвертым участником события, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он ... исчез и успел улететь в Баку рейсом из Борисполя”, - заявил нардеп.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема случился конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей.
  • Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявлены подозрения.
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