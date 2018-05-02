 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нападение на нардепа Найема: четвертого подозреваемого объявили в розыск


фото: Facebook
Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Киевская прокуратура обратилась к суду с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание мужчины, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

2 мая судья Шевченковского районного суда удовлетворил указанное ходатайство в полном объеме.

Кроме того, в связи с тем, что подозреваемый скрылся, его объявили в розыск. Действия нападавшего квалифицированы по статье “Хулиганство” и “Умышленное нанесение средней тяжести телесного повреждения”.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих приятелей.
  • Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • 2 мая брат Мустафы Найема рассказал, что у нардепа продолжает держаться температура 38,5, а боль через спину отдает ему в ногу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 мая, 2018 среда

больше новостей

2 мая, 2018 среда

1 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать