Нападение на нардепа Найема: четвертого подозреваемого объявили в розыск

2 мая, 2018, 21:43

Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Киевская прокуратура обратилась к суду с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание мужчины, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

2 мая судья Шевченковского районного суда удовлетворил указанное ходатайство в полном объеме.

Кроме того, в связи с тем, что подозреваемый скрылся, его объявили в розыск. Действия нападавшего квалифицированы по статье “Хулиганство” и “Умышленное нанесение средней тяжести телесного повреждения”.