Именно Найем спровоцировал конфликт, - заявление чеченской диаспоры

4 мая, 2018, 15:00

Сторона защиты и чеченская диаспора считают, что народный депутат Мустафа Найем спровоцировал конфликт на дороге, в результате которого произошла драка

Об этом заявил адвокат задержанных за избиение Найема мужчин Олег Ищенко во время брифинга чеченской диаспоры, сообщает Еспресо.TV.

Он признал, что его подзащитные поступили неправильно, когда подрезали автомобиль Найема. Адвокат убежден, что нардеп должен был бы в этой ситуации пропустить автомобиль вперед, но он вместо этого остановился и вышел из машины.

"Лично нам непонятно, почему Мустафа это сделал (остановился, - ред.), ситуация этого не требовала, достаточно было просто проехать прямо. Мне сложно понять, на что он рассчитывал, когда перекрыл дорогу автомобилю и вышел выяснять отношения", - подчеркнул Ищенко.

По его словам, как видно на видео, именно депутат начал "открывать двери автомобиля его подзащитных, вытаскивать оттуда людей".

"Мы считаем, что Найем не должен был в первую очередь провоцировать этот конфликт, создавать его. А, во-вторых, создав этот конфликт, не имел смысла его разжигать", - подытожил Ищенко.