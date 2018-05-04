Именно Найем спровоцировал конфликт, - заявление чеченской диаспоры
Об этом заявил адвокат задержанных за избиение Найема мужчин Олег Ищенко во время брифинга чеченской диаспоры, сообщает Еспресо.TV.
Он признал, что его подзащитные поступили неправильно, когда подрезали автомобиль Найема. Адвокат убежден, что нардеп должен был бы в этой ситуации пропустить автомобиль вперед, но он вместо этого остановился и вышел из машины.
"Лично нам непонятно, почему Мустафа это сделал (остановился, - ред.), ситуация этого не требовала, достаточно было просто проехать прямо. Мне сложно понять, на что он рассчитывал, когда перекрыл дорогу автомобилю и вышел выяснять отношения", - подчеркнул Ищенко.
По его словам, как видно на видео, именно депутат начал "открывать двери автомобиля его подзащитных, вытаскивать оттуда людей".
"Мы считаем, что Найем не должен был в первую очередь провоцировать этот конфликт, создавать его. А, во-вторых, создав этот конфликт, не имел смысла его разжигать", - подытожил Ищенко.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
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