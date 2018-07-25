25 июля, 2018, 10:04

Более 50 украинских культурных и общественных деятелей написали письмо украинскому режиссеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку

Об этом сообщает глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров в Facebook.

Среди авторов послания Лина Костенко, Сергей Жадан, Иван Малкович, Александр Ройтбурд, Римма Зюбина, Юрий Андрухович, Юрий Макаров и другие.

В тексте говорится о том, что Олег Сенцов хоть и знает положение дел, несмотря на тюремную закрытость, но "на свободе мы знаем о реальности сегодняшней мировой политики".

"В мире не так много людей такой свободы, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живой. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших ребят, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы", - говорится в письме.

Отмечается, что в украинском обществе было переживание: имеют ли люди право просить Сенцова остановить голодовку. Ведь это решение самого режиссера и все поддерживают требование освободить политзаключенных. Но с другой стороны, боятся за жизнь Сенцова и других заключенных.

Деятели культуры напомнили историю с прекращением голодовки лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

"Когда Мустафа держал самое длительное голодание и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку", - напомнили в письме.

"Олег, мы присоединяем к нашей просьбе просьбу Андрея Сахарова и Мустафы Джемилева. Сделай для нас этот подвиг любви", - говорится в письме.