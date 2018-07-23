Великобритания требует от России немедленно освободить Сенцова и Балуха
23 июля, 2018, 17:04
Правительство Великобритании и Северной Ирландии обеспокоено здоровьем режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха, которые голодают в заключении
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине на странице в Facebook.
"Нас серьезно беспокоит здоровье и самочувствие двух политических заключенных, голодают ... Мы вновь призываем российские власти немедленно освободить украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что обоих украинцев российские власти заключили за их позицию по незаконной аннексии Крыма.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день.
- По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
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