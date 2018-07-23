Великобритания требует от России немедленно освободить Сенцова и Балуха

23 июля, 2018, 17:04

Правительство Великобритании и Северной Ирландии обеспокоено здоровьем режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха, которые голодают в заключении

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине на странице в Facebook.

"Нас серьезно беспокоит здоровье и самочувствие двух политических заключенных, голодают ... Мы вновь призываем российские власти немедленно освободить украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что обоих украинцев российские власти заключили за их позицию по незаконной аннексии Крыма.