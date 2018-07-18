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"Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" начала против российского "Газпрома" новый арбитражный процесс, в рамках которого требует $11,6 млрд компенсации

Об этом сообщил в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от заниженного тарифа в 2018-2019 годах на $11,6 млрд", - сообщил Витренко.

При этом Витренко обнародовал график платежей "Нафтогаза" за российский газ за период от 2009 года в ответ на требования россиян "восстановить баланс 2009 года" после решений Стокгольмского арбитража.

"Покажем на цифрах, о каком "балансе в отношениях" говорит "Газпром". На графике ярко красные линии - это сколько "Газпром" по контракту получает денег от Нафтогаза за поставки газа по контракту 2009 года (без "скидок" и со "скидками"). А бледно зеленая линия - сколько Газпром платит Нафтогазу за транзит. Как видим, "Газпром" получает от Нафтогаза за газ в разы больше, чем платит за транзит. И это для "Газпрома" - "баланс в отношениях", - отмечает Витренко.

После победы "Нафтогаза" в международном арбитраже "Газпром" должен наоборот платить за транзит газа Украиной больше средств, чем получать от Украины за поставки.

"Ситуация кардинально меняется с 2014 года. Мы обращаемся в Стокгольмский арбитраж и побеждаем там "Газпром". На графике багровая линия - это сколько "Газпром" должен получать денег от "Нафтогаза" по решению арбитража. А зеленая линия - сколько "Газпром" должен платить "Нафтогазу" за транзит. Как видим, "Газпром" сейчас должен получать за газ в разы меньше, чем платить за транзит. Понятно, что "Газпрому" (Путину) это очень не нравится", - объяснил Витренко.

Кроме того, Витренко отметил, что "Нафтогаз" также продолжит взыскание с "Газпрома" $2,62 млрд согласно предыдущего решения арбитража.

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