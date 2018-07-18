"Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже
Об этом сообщил в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от заниженного тарифа в 2018-2019 годах на $11,6 млрд", - сообщил Витренко.
При этом Витренко обнародовал график платежей "Нафтогаза" за российский газ за период от 2009 года в ответ на требования россиян "восстановить баланс 2009 года" после решений Стокгольмского арбитража.
"Покажем на цифрах, о каком "балансе в отношениях" говорит "Газпром". На графике ярко красные линии - это сколько "Газпром" по контракту получает денег от Нафтогаза за поставки газа по контракту 2009 года (без "скидок" и со "скидками"). А бледно зеленая линия - сколько Газпром платит Нафтогазу за транзит. Как видим, "Газпром" получает от Нафтогаза за газ в разы больше, чем платит за транзит. И это для "Газпрома" - "баланс в отношениях", - отмечает Витренко.
После победы "Нафтогаза" в международном арбитраже "Газпром" должен наоборот платить за транзит газа Украиной больше средств, чем получать от Украины за поставки.
"Ситуация кардинально меняется с 2014 года. Мы обращаемся в Стокгольмский арбитраж и побеждаем там "Газпром". На графике багровая линия - это сколько "Газпром" должен получать денег от "Нафтогаза" по решению арбитража. А зеленая линия - сколько "Газпром" должен платить "Нафтогазу" за транзит. Как видим, "Газпром" сейчас должен получать за газ в разы меньше, чем платить за транзит. Понятно, что "Газпрому" (Путину) это очень не нравится", - объяснил Витренко.
Кроме того, Витренко отметил, что "Нафтогаз" также продолжит взыскание с "Газпрома" $2,62 млрд согласно предыдущего решения арбитража.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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