Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн

30 мая, 2018, 13:21

Долг российского “Газпрома" перед "Нафтогаз Украины" за три месяца неисполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма про выплату $2,56 млрд увеличился почти на $50 млн

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно решению арбитража, на задолженность "Газпрома" начисляются проценты, которые составляют $526 тыс. в день. Таким образом, за период с 1 марта по 30 мая долг российской компании вырос на $47,866 млн (около 1,25 млрд грн).

Известно, что по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в зарубежных судах на исполнение решения Стокгольмского арбитража. Работа происходит в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по поводу компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.

В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.

В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной по поводу транзита.

Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.