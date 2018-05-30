Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно решению арбитража, на задолженность "Газпрома" начисляются проценты, которые составляют $526 тыс. в день. Таким образом, за период с 1 марта по 30 мая долг российской компании вырос на $47,866 млн (около 1,25 млрд грн).
Известно, что по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в зарубежных судах на исполнение решения Стокгольмского арбитража. Работа происходит в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по поводу компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной по поводу транзита.
Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
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