"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной
Об этом говорится в опубликованном "Украинскими новостями" письме главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману.
"В случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию - в частности, требовать от другой стороны Контракта компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов. По оценке Компании, право на пересмотр тарифа в целом может дать возможность Компании получить дополнительную компенсацию в размере до $15 млрд", - говорится в письме.
В "Нафтогазе" отметили, что спор по поводу тарифной ставки может стать существенным экономическим стимулом для "Газпрома" продолжать транзит после 2019 года.
При этом "Нафтогаз" уже подал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа по украинской газотранспортной системе "Газпрома", то есть начал предусмотренную контрактом процедуру.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по поводу компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" в судах будет требовать ареста активов "Газпрома" в Европе.
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