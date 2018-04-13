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"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной


фото: delo.ua
НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности требовать от российского "Газпрома" компенсации в случае отсутствия транзита российского газа через Украину после 2019 года

Об этом говорится в опубликованном "Украинскими новостями" письме главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману.

"В случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию - в частности, требовать от другой стороны Контракта компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов. По оценке Компании, право на пересмотр тарифа в целом может дать возможность Компании получить дополнительную компенсацию в размере до $15 млрд", - говорится в письме.

В "Нафтогазе" отметили, что спор по поводу тарифной ставки может стать существенным экономическим стимулом для "Газпрома" продолжать транзит после 2019 года.

При этом "Нафтогаз" уже подал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа по украинской газотранспортной системе "Газпрома", то есть начал предусмотренную контрактом процедуру.

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