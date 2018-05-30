"Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Процесс взыскания долга происходит в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - рассказал собеседник агентства.
По данным издания, арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзитному контракту может повлиять на акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2": говорится о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG Nord Stream 2 AG. Издание отмечает, что эти акции уже заморожены, однако официального подтверждения их ареста пока нет.
Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания средств может длиться до полугода. Он, в частности, не исключил возможности ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по поводу компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ..
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" в судах будет требовать ареста активов "Газпрома" в Европе.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной по поводу транзита.
- Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
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