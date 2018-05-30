"Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд

30 мая, 2018, 12:05

НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" на выполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Процесс взыскания долга происходит в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - рассказал собеседник агентства.

По данным издания, арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзитному контракту может повлиять на акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2": говорится о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG Nord Stream 2 AG. Издание отмечает, что эти акции уже заморожены, однако официального подтверждения их ареста пока нет.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания средств может длиться до полугода. Он, в частности, не исключил возможности ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.