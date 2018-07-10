Обновление ЦИК: Рада ушла на перерыв для срочных консультаций
10 июля, 2018, 10:39
Депутаты Верховной Рады проводят консультации по рассмотрению законопроекта об обновлении ЦИК, из-за чего в сессионном зале был объявлен перерыв
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, глава фракции БПП Артур Герасимов с трибуны парламента заявил, что ключевой задачей Рады является обновление ЦИК, поэтому рассмотрение законопроекта должно состояться на этой неделе.
В связи с этим он попросил устроить перерыв, чтобы нардепы продолжили срочные консультации в этом вопросе.
Тем временем глава "Народного фронта" Максим Бурбак отметил, что его фракция требует скорейшего назначения представителей ЦИК.
"Народный фронт" также выступает за обновление ЦИК и поддерживает представительство всех франкцій и групп в ее составе, ведь это соответствует принципам ПАСЕ.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что существует риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта по обновлению состава ЦИК. В связи с этим в БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.
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