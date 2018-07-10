Обновление ЦИК: Рада ушла на перерыв для срочных консультаций

10 июля, 2018, 10:39

Депутаты Верховной Рады проводят консультации по рассмотрению законопроекта об обновлении ЦИК, из-за чего в сессионном зале был объявлен перерыв

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В частности, глава фракции БПП Артур Герасимов с трибуны парламента заявил, что ключевой задачей Рады является обновление ЦИК, поэтому рассмотрение законопроекта должно состояться на этой неделе.

В связи с этим он попросил устроить перерыв, чтобы нардепы продолжили срочные консультации в этом вопросе.

Тем временем глава "Народного фронта" Максим Бурбак отметил, что его фракция требует скорейшего назначения представителей ЦИК.

"Народный фронт" также выступает за обновление ЦИК и поддерживает представительство всех франкцій и групп в ее составе, ведь это соответствует принципам ПАСЕ.