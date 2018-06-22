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Трамп на год продлил санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против Северной Кореи

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

"Существующие риски распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в документе, подписанном Трампом.

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