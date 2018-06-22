Трамп на год продлил санкции против КНДР
22 июня, 2018, 19:32
Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против Северной Кореи
Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
"Существующие риски распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в документе, подписанном Трампом.
- Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре . Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
- Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.
- Уже после переговоров Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы и что он получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.
- Американский государственный секретарь Майк Помпео отметил, что основной этап разоружения Северной Кореи должен состояться до конца 2020 года.
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