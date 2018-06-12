Трамп: КНДР обещала полностью избавиться от ядерного оружия и уже начала это делать

12 июня, 2018, 11:27

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын имели продуктивный саммит и приняли ряд важных решений

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV.

Говоря о результатах саммита, он отметил, что США и Северная Корея готовы начать новую историю. Они подписали соглашение и президент получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.

Трамп признал, что процесс ядерного разоружения - не быстрый процесс, однако как только он начнется "это уже значительный прогресс". Президент отметил, что американская власть не отменит санкции против Северной Кореи, пока не будет уверена, что последняя выполняет свои обязательства по денуклеаризации.

Более того, северокорейский лидер отметил, что власти страны уже начали ликвидацию одного из полигонов, где проходят испытания ядерного вооружения. Трамп говорит, что Ким обещал ему взяться за уничтожение оружия сразу, как только он вернется в КНДР.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.

Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.

Читайте также: В ожидании исторического саммита. Что принесет сингапурская встреча Трампа с Кимом