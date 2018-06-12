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Трамп гарантирует безопасность КНДР в обмен на денуклеаризацию. Появился текст совместного заявления лидеров

Появился текст совместного заявления президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам их саммита в Сингапуре

Об этом сообщает издание Reuters.

В документе отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын провели всесторонний, углубленный и открытый обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений между США и КНДР, а также с построением крепкого и надежного мирного режима на Корейском полуострове.

Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Убедившись в том, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать миру и процветанию Корейского полуострова и мира и признав, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации полуострова, президент Трамп и Ким Чен Ын решили следующее:

1. Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения США и КНДР соответственно желанию народов этих двух стран к миру и процветанию.

2. Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Подтверждая Декларацию Панмунджома от 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются возобновлять переговоры о военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.

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