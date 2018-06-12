Трамп гарантирует безопасность КНДР в обмен на денуклеаризацию. Появился текст совместного заявления лидеров
Об этом сообщает издание Reuters.
В документе отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын провели всесторонний, углубленный и открытый обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений между США и КНДР, а также с построением крепкого и надежного мирного режима на Корейском полуострове.
Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Убедившись в том, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать миру и процветанию Корейского полуострова и мира и признав, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации полуострова, президент Трамп и Ким Чен Ын решили следующее:
1. Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения США и КНДР соответственно желанию народов этих двух стран к миру и процветанию.
2. Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.
3. Подтверждая Декларацию Панмунджома от 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются возобновлять переговоры о военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.
Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
- 1 июня Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
- Во время встречи Трампа и Ким Чен Ына на территории Сингапура введут определенные ограничительные меры.
- 11 июня лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на саммит с президентом Трампом.
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