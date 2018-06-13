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Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет, можете спать спокойно

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы

Об этом Трамп написал в Twitter по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Теперь все могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи... Президент Обама утверждал, что Северная Корея является нашей самой большой и опасной проблемой. Теперь это не так - можете спать спокойно", - написал Трамп.

Президент США добавил, что встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом и КНДР имеет большой потенциал развития.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

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