Когда в КНДР завершат основной этап разоружения. Прогноз Помпео
14 июня, 2018, 07:57
США надеются, что основной этап разоружения Северной Кореи состоится до конца 2020 года
Об этом американский государственный секретарь Майк Помпео заявил журналистам, сообщает BBC.
Он отметил, что, как и раньше, в вопросе Северной Кореи остается еще очень много работы", впрочем подчеркнул: "в Отношении основного этапа разоружения... Мы надеемся, что мы сможем добиться этого в течение двух с половиной лет".
По словам Помпео, он уверен, что северокорейская власть осознала необходимость отмены своей ядерной программы, что впоследствии будет проверено надлежащим образом.
Накануне Помпео также заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи будут восстановлены, если Северная Корея прекратит добросовестно вести переговоры по поводу своей ядерной программы.
- Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
- Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.
- Уже после переговоров Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы и что он получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.
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