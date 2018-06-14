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Когда в КНДР завершат основной этап разоружения. Прогноз Помпео

США надеются, что основной этап разоружения Северной Кореи состоится до конца 2020 года

Об этом американский государственный секретарь Майк Помпео заявил журналистам, сообщает BBC.

Он отметил, что, как и раньше, в вопросе Северной Кореи остается еще очень много работы", впрочем подчеркнул: "в Отношении основного этапа разоружения... Мы надеемся, что мы сможем добиться этого в течение двух с половиной лет".

По словам Помпео, он уверен, что северокорейская власть осознала необходимость отмены своей ядерной программы, что впоследствии будет проверено надлежащим образом.

Накануне Помпео также заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи будут восстановлены, если Северная Корея прекратит добросовестно вести переговоры по поводу своей ядерной программы.

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