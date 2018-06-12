Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

12 июня, 2018, 04:10

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали встречу на сингапурском острове Сентоса

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Руководители стран встретились перед отелем Capella, пожали друг другу руки и вошли внутрь. Перед тем, как пойти на 45-минутную закрытую встречу, они ответили на несколько вопросов журналистов.

В частности, Трамп отметил, что считает, что они с Ким Чен Ыном будут иметь прекрасные отношения в будущем. Глава Северной Кореи тем временем признал, что продвинуться так далеко в переговорах было нелегко, однако сторонам удалось отбросить все предрассудки и сделать это.

После этого они пошли в закрытую комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз.

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