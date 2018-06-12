Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
12 июня, 2018, 04:10
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали встречу на сингапурском острове Сентоса
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Руководители стран встретились перед отелем Capella, пожали друг другу руки и вошли внутрь. Перед тем, как пойти на 45-минутную закрытую встречу, они ответили на несколько вопросов журналистов.
В частности, Трамп отметил, что считает, что они с Ким Чен Ыном будут иметь прекрасные отношения в будущем. Глава Северной Кореи тем временем признал, что продвинуться так далеко в переговорах было нелегко, однако сторонам удалось отбросить все предрассудки и сделать это.
После этого они пошли в закрытую комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз.
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- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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- Во время встречи Трампа и Ким Чен Ына на территории Сингапура введут определенные ограничительные меры.
- 11 июня лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на саммит с президентом Трампом.
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