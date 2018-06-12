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Трамп и Ким Чен Ын подписали таинственный "исторический документ"

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лидеры двух стран так и не сказали, что именно означает это соглашение, впрочем Трамп отметил, что объяснит все детали подписания этого "исторического документа" во время своей пресс-конференции позже в этот день.

Во время подписания Ким Чен Ын отметил, что благодаря этому документу мир увидит большие изменения и поблагодарил американского президента за возможность встретиться с ним.

Трамп тем временем подчеркнул, что теперь отношения США и Северной Кореи будут весьма отличаться от тех, которые были в прошлом. Он также назвал Ким Чен Ына "очень талантливым мужчиной, который любит свою страну".

Отвечая на вопрос о том, договорились ли стороны о ядерном разоружении, президент США ответил, что "этот процесс начнется уже очень скоро".

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын сегодня встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет.

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