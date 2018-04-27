Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении

27 апреля, 2018, 13:09

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились завершить Корейскую войну и заключить мирное соглашение

Об этом сообщает CNN.

Лидеры двух Корей подписали "Панмунджомскую декларацию о мире, процветании на Корейском полуострове".

Сделанное Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном объявление по итогам дня встреч и 30-минутного частного разговора может завершить один из самых длительных конфликтов, длившихся свыше 65 лет.

Активная фаза войны 1950-1953 годов между поддерживаемым США Югом и Севером, которую поддерживал СССР, завершилась не подписанием мирного соглашения, а разделением страны, после чего две державы считали друг друга собственной неподконтрольной территорией. С 1953 года они технически находились в состоянии войны, фактически придерживаясь подписанного соглашения о перемирии.