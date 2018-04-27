Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении
27 апреля, 2018, 13:09
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились завершить Корейскую войну и заключить мирное соглашение
Об этом сообщает CNN.
Лидеры двух Корей подписали "Панмунджомскую декларацию о мире, процветании на Корейском полуострове".
Сделанное Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном объявление по итогам дня встреч и 30-минутного частного разговора может завершить один из самых длительных конфликтов, длившихся свыше 65 лет.
Активная фаза войны 1950-1953 годов между поддерживаемым США Югом и Севером, которую поддерживал СССР, завершилась не подписанием мирного соглашения, а разделением страны, после чего две державы считали друг друга собственной неподконтрольной территорией. С 1953 года они технически находились в состоянии войны, фактически придерживаясь подписанного соглашения о перемирии.
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
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