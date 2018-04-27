Лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею. Начались официальные переговоры
Об этом сообщает пресс-служба третьего в истории междукорейского саммита, пишет DW.
Сообщается, что политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
Президент КНДР Ын заявил, что их делегация приехала на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь, южнокорейский президент надеется на достижение договоренностей.
В течение дня главы двух Корей обсудят вопрос улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам саммита ожидается подписание совместного документа.
Это уже третья встреча лидеров корейских государств после войны 1953 года, но две предыдущие - в 2000 и 2007 годах – проходили в Пхеньяне.
Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который оказался на южной стороне с момента разделения Корейского полуострова 65 лет назад.
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