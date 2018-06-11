В ожидании исторического саммита. Что принесет сингапурская встреча Трампа с Кимом

11 июня, 2018, 21:48

Максим Викулов

Сингапур готовится принять первую в истории встречу лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи. Впрочем, вряд ли долгожданный саммит решит основные вопросы противостояния на корейском полуострове

С момента резкого обострения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном весной прошлого года (когда режим Чучхе начал серию испытаний ядерного оружия и ракет все большей дальности и точности, а Дональд Трамп в ответ послал к Восточно-Китайскому морю эскадру во главе с авианосцем "Карл Винсен") наблюдатели заговорили о том, что нынешний раунд противостояния закончится либо ядерной войной, либо разрядкой. В первое откровенно не верилось – война не отвечала интересам ни Ким Чен Ына (поскольку означала гарантированный демонтаж его режима), ни цивилизованных стран во главе со США – ибо привела бы к колоссальным жертвам и отбросила бы один из важнейших и самых развитых регионов планеты в каменный век.

О переговорах всерьез заговорили с начала этого года, когда появились первые ростки разрядки и взаимопонимания между Кореями. Сборные КНДР и Южной Кореи выступили под единым флагом на зимней Олимпиаде. Пхеньян мгновенно перестал бряцать оружием, вместо этого заговорил о серьезных уступках – вплоть до прекращения ядерных испытаний.

Апофеозом оттепели стала встреча северокорейского диктатора Ким Чин Ына с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшаяся 27 апреля в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, что с 1953 года разделяет коммунистический север и демократический юг полуострова. По итогам встречи была подписана Декларация, которая предусматривает заключение до конца года полноценного мирного договора между двумя странами (на данный момент КНДР и Республика Корея формально находятся в состоянии войны, с того же 1953 года между сторонами действует перемирие) и денуклеаризацию корейского полуострова.

Собственно, на официальном уровне о возможности встречи Дональда Трампа с лидером Северной Кореи заговорили в начале весны - 9 марта СМИ сообщили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться до мая 2018 года. Того же дня Белый дом официально подтвердил информацию о готовящейся встрече. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча запланирована на май этого года.

Впрочем, определенность относительно того, будет ли проведен саммит, отсутствовала до последнего времени. После встречи в Пханмунджомни, Пхеньян для кого неожиданно, а для кого-то даже очень ожидаемо, вернулся к воинственной риторике, одновременно фактически прекратив подготовку к встрече – по словам государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, северокорейские дипломаты просто перестали отвечать своим американским коллегам.

Однако когда Белый дом объявил об отмене встречи, северокорейский режим сразу же вернулся за стол переговоров (по словам Рудольфа Джудлиани - адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка - Ким Чен Ын просто умолял Трампа о рандеву), и вскоре мир узнал: встреча таки состоится там, где и было запланировано с самого начала – 12 июня, на территории города-государства Сингапур.

Дональд Трамп со своей командой отбыл в Сингапур после полностью провального саммита G7 в Канаде – во время которого стороны не только не смогли преодолеть противоречия в торговле и подписать итоговую декларацию, но и обменялись кучей "комплиментов" в адрес друг друга.

Стоит сказать, что приготовления к саммиту, который уже успели окрестить "исторической встречей" и "главным событие года", велись действительно титанические.

Так, премьер Сингапура Ли Сун Лун во время встречи с Трампом рассказал, что проведение саммита США-КНДР, который состоится на острове Сентоса в отеле Capella, будет стоить островному государству 15 миллионов долларов, более половины средств пойдет на меры безопасности и охрану.

Перед встречей с руководителем КНДР Дональд Трамп поужинал с премьер-министром Сингапура Ли Сун Луном - сыном легендарного создателя этого государства Ли Куан Ю

Сообщалось также, что власти Сингапура распорядились выделить специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня для запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Отель Capella на острове Сентоса, на котором будет происходить встреча

Кроме того, воздушное пространство над Сингапуром будет ограничено на время саммита. 11, 12 и 13 июня оно будет закрываться на некоторое время. Все воздушные судна, которые прибывают в Сингапур, должны будут снизить скорость, а также самолеты столкнутся с некоторыми ограничениями на взлетно-посадочной полосе "исходя из национальной безопасности".

Накануне встречи Сингапур выпустил памятные монеты. На аверсе медалей изображены рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на фоне флагов США и КНДР, а также выбита дата проведения саммита - 12 июня 2018 года. На реверсе медали изображен голубь мира, "который символизирует важность саммита для мира во всем мире", а также переплетены между собой национальные цветы США и КНДР - роза и магнолия.

По прибытии в Сингапур, Госсекретарь Помпео провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что Вашингтон готов предложить КНДР "уникальные" гарантии безопасности в случае успешной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы готовы предложить различные и уникальные гарантии и предоставить КНДР достаточную уверенность в том, что денуклеаризация не несет угрозу ее безопасности", - заявил он.

В чем эти гарантии и чем они принципиально будут отличаться от, скажем, Будапештского меморандума, глава американской дипломатии не сообщил.

Кроме того, Помпео отметил, что стороны работают над тем, чтобы сузить само понятие "денуклеаризации" и придать этому термину большей конкретики. Espreso уже писал, под словом "денуклеаризация" стороны понимают совершенно разные вещи. Если Сеул и Вашингтон хотели бы видеть под этим полный отказ КНДР от ядерного и водородного оружия, то Пхеньян будет настаивать на том, чтобы американцы убрали ядерный щит, что защищает южную Корею (а в идеале – и Японию).

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До чего договорятся стороны – узнаем уже в течение суток. Впрочем, большого оптимизма и ожиданий на прорыв на переговорах откровенно немного. Дональду Трампу нужен быстрый прорыв на корейском направлении – на фоне провального саммита "Семерки", начала торговых конфликтов и перманентного падения рейтинга, президенту надо хотя бы что-то продемонстрировать в преддверии намеченных на ноябрь выборов в Конгресс.

Северокорейский режим, хоть и испытывает на себе бремя усиленных санкций, не слишком ограничен во времени и может позволить себе "играть" с Вашингтоном еще не один год. И примеры Украины и Ливии, которые отказались от ядерного оружия и ядерной программы, а также выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном тоже не создаст лучший фон для переговоров – ведь теперь Кима будет сложно убедить, что в случае ядерного разоружения его банально не "кинут".