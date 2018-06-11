Ким Чен Ын прогулялся Сингапуром накануне встречи с Трампом

11 июня, 2018, 20:41

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на исторический саммит с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает Reuters.

Молодой северокорейский лидер находится под охраной в гостинице в центре города. Он не появлялся на публике до 9 вечера.

Потом Ким появился в своем фирменном мао-стиле, чтобы выйти к черному лимузину в сопровождении сестры Ким Йо Чон и помощников.

Его первой остановкой был парк с футуристическими, древовидными инсталляциями, Сад у залива, который также может похвастаться самой большой стеклянной теплицей и высоким крытым водопадом в мире.

Потом Ким остановился в отеле Marina Bay Sands, что напоминает гигантскую доску для серфинга, расположенную на трех высоких колоннах, чтобы посмотреть на яркие огни города из сада на крыше и огромного бассейна. На обратном пути к отелю Ким шел вдоль набережной, где находится неофициальный талисман Сингапура.

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