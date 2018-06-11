Ким Чен Ын прогулялся Сингапуром накануне встречи с Трампом
Об этом сообщает Reuters.
Молодой северокорейский лидер находится под охраной в гостинице в центре города. Он не появлялся на публике до 9 вечера.
Потом Ким появился в своем фирменном мао-стиле, чтобы выйти к черному лимузину в сопровождении сестры Ким Йо Чон и помощников.
Его первой остановкой был парк с футуристическими, древовидными инсталляциями, Сад у залива, который также может похвастаться самой большой стеклянной теплицей и высоким крытым водопадом в мире.
Потом Ким остановился в отеле Marina Bay Sands, что напоминает гигантскую доску для серфинга, расположенную на трех высоких колоннах, чтобы посмотреть на яркие огни города из сада на крыше и огромного бассейна. На обратном пути к отелю Ким шел вдоль набережной, где находится неофициальный талисман Сингапура.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
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- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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- Во время встречи Трампа и Ким Чен Ына на территории Сингапура введут определенные ограничительные меры.
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