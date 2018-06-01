Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном
1 июня, 2018, 22:42
Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, все-таки состоится
Об этом президент США заявил после переговоров с северокорейским генералом Ким Эн Чолем, передает ВВС.
Он отметил также, что Северная Корея не подтверждала высказанное желание осуществить отказ от ядерного вооружения.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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