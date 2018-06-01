 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном

Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, все-таки состоится

Об этом президент США заявил после переговоров с северокорейским генералом Ким Эн Чолем, передает ВВС.

Он отметил также, что Северная Корея не подтверждала высказанное желание осуществить отказ от ядерного вооружения.

Читайте также: Потепление на 38-й параллели. Стала ли Корея ближе к завершению 70-летней войны

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать