Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном

1 июня, 2018, 22:42

Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, все-таки состоится

Об этом президент США заявил после переговоров с северокорейским генералом Ким Эн Чолем, передает ВВС.

Он отметил также, что Северная Корея не подтверждала высказанное желание осуществить отказ от ядерного вооружения.

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