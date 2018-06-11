На время встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре появятся спецзоны саммита. Инфографика

11 июня, 2018, 07:57

Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на территории Сингапура введут определенные ограничительные меры

Об этом сообщает издание The Straits Times.

Отметим, что отель Capella на острове Сентоса был избран местом проведения саммита между двумя лидерами стран.

На его территории очерчена "зона специального события", которая означает, что определенные действия на этой территории будут ограничены. Люди и транспортные средства, которые будут курсировать в район, будут сталкиваться с жесткими мерами безопасности и могут подвергаться выборочным проверкам.

В этой зоне нельзя будет использовать дроны и предметы, такие как флаги, баннеры и легковоспламеняющиеся материалы.

Площадь воды с юго-западной стороны Сентоси, которая также была объявлена "зоной специального события", по своему размеру почти такая же большая, как и сам остров. Ожидается, что вдоль береговой линии будут морские патрули.

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Напомним, что Трамп и Ким Чен Ын уже прилетели на двустороннюю встречу в Сингапуре. Первая встреча состоится 12 июня в 9 часов утра по Сингапурскому времени, или 11 июня, в 9 вечера по североамериканскому восточному времени (12 июня в 4 утра по киевскому времени).