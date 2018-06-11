 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына будут закрытыми

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоится 12 июня в Сингапуре, будет закрытой

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына.

После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По итогам саммита Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов, а вечером вылетит в США.

Читайте также: В ожидании исторического саммита. Что принесет сингапурская встреча Трампа с Кимом

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать