Переговоры Трампа и Ким Чен Ына будут закрытыми
11 июня, 2018, 22:52
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоится 12 июня в Сингапуре, будет закрытой
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына.
После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
По итогам саммита Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов, а вечером вылетит в США.
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