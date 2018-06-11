На российском кинофестивале призвали освободить Сенцова
11 июня, 2018, 07:31
На российском кинофестивале призвали освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 29-й день
Об этом сообщает Радио Свобода.
Такое требование содержалось в заявлении, которое зачитали глава жюри конкурса Алексей Попогребский и глава жюри дебютной секции фестиваля Андрей Плахов.
А на церемонии награждения победителей фестиваля, завершившегося в Сочи, требовали освободить российского режиссера Кирилла Серебренникова.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
- По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку. Зато к голодающим присоединился Станислав Клых.
- Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
- Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30-й день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
- 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой.
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