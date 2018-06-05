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На 30-й день голодовки Сенцову начнут вводить зонд, - адвокат


фото: twitter
Пленник Кремля Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, но в любой момент его здоровье может резко ухудшиться

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после их встречи.

"Выглядит он в целом нормально, за ним следять врачи. Делали УЗИ, осматривали. Внутренние органы в порядке, находятся в удовлетворительной форме. Постоянно осматривает врач в колонии, с управления медчастью", - отметил Динзе.

На 21-й день голодовки Сенцов начал принимать поддерживающую терапию. Однако тюремные врачи говорят, что на 30-й день голодовки его состояние может резко ухудшиться.

"Сейчас его состояние на пике и в любой момент может пойти негативная реакция. У каждого организма она наступает в разные сроки, но точно до 30-го дня это произойдет. Когда такое произойдет, его будут зондировать, заливать питатильную смесь в нос. Однако, если он не прекратит и после этого откажется от еды, то конец будет роковой. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - добавил адвокат.

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