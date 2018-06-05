На 30-й день голодовки Сенцову начнут вводить зонд, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после их встречи.
"Выглядит он в целом нормально, за ним следять врачи. Делали УЗИ, осматривали. Внутренние органы в порядке, находятся в удовлетворительной форме. Постоянно осматривает врач в колонии, с управления медчастью", - отметил Динзе.
На 21-й день голодовки Сенцов начал принимать поддерживающую терапию. Однако тюремные врачи говорят, что на 30-й день голодовки его состояние может резко ухудшиться.
"Сейчас его состояние на пике и в любой момент может пойти негативная реакция. У каждого организма она наступает в разные сроки, но точно до 30-го дня это произойдет. Когда такое произойдет, его будут зондировать, заливать питатильную смесь в нос. Однако, если он не прекратит и после этого откажется от еды, то конец будет роковой. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - добавил адвокат.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
- 4 июня архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ) поехал в Россию навестить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 3 недель.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-