7 июня, 2018, 12:07

Украинский активист Александр Кольченко, приговоренный к 10 годам заключения в России, прекратил голодовку

Об этом заявил адвокат международной правозащитной группы Агора Андрей Лепехин, сообщает Громадское.

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. По его словам, он очень ослаб, уже стал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг», - написал адвокат.

Лепехин рассказал, что Кольченко по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу.

"В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались заставить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области", - добавил Лепехин.

Голодовка Кольченко длилась с 31 мая. Он объявил ее в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова.

Сам Сенцов высказывался против голодовки удерживаемого в России активиста Александра Кольченко, поскольку знает о его проблемах со здоровьем.

Зато Олег Сенцов голодает уже 25-й день, с 14 мая.

Адвокат Динзе Сенцова ранее рассказал, что его подзащитный находится в удовлетворительном состоянии, но в любой момент его здоровье может резко ухудшиться. Впоследствии, когда организм украинца покажет отрицательную реакцию на голодовку, Сенцова будут зондировать, заливать ему питательную смесь в нос.