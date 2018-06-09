9 июня, 2018, 16:51

Президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения кинорежиссера Олега Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой

Об этом шла речь во время их последнего телефонного разговора, который состоялся в субботу, 9 июня, 2018 года, передает пресс-служба главы государства.

"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посещают заключенных граждан", - говорится в сообщении.

Читайте также: Кость поперек горла. Кто такой Олег Сенцов

После этого Порошенко провел встречу с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

Порошенко поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе. Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел содействовать уполномоченному в ее работе на территории РФ.

Читайте также: Осуждение Сенцова Россией: обвинения VS реальность. Инфографика

Он также проинформировал Денисову о результатах своей вчерашней встрече с семьями украинских заключенных Кремля.

Справка

Режиссера удерживают в колонии строгого режима "Белый медведь", что в заполярном городе Лабитнаги Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ).