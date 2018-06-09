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К Сенцову пустят украинского омбудсмена


фото: detector.media
Президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения кинорежиссера Олега Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой

Об этом шла речь во время их последнего телефонного разговора, который состоялся в субботу, 9 июня, 2018 года, передает пресс-служба главы государства.

"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посещают заключенных граждан", - говорится в сообщении.

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После этого Порошенко провел встречу с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

Порошенко поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе. Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел содействовать уполномоченному в ее работе на территории РФ.

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Он также проинформировал Денисову о результатах своей вчерашней встрече с семьями украинских заключенных Кремля.

Справка

Режиссера удерживают в колонии строгого режима "Белый медведь", что в заполярном городе Лабитнаги Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ).

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
  • По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 82-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 26-й, Шумков -15-й. Кольченко прекратил голодовку.
  • Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
  • Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
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