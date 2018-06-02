Олегу ежедневно вливают 1 л глюкозы, - сестра Сенцова
2 июня, 2018, 15:16
Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который уже 20 день голодает в колонии "Белый Медведь" в российском городе Лабытнанги, ежедневно вливают глюкозу
Об этом сообщила сестра Олега Наталья Каплан на митинге #SaveOlegSentov, который состоялся в субботу, 2 июня 2018 года, на Майдане Независимости в Киеве, передает ЦензорНЕТ.
"Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно. Больше узнаем завтра, когда к нему попадет адвокат", - сказала она.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- У него уже начали выпадать зубы.
- Вместе с Сенцовм голодают еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Баылух, а также военный Александр Шумков.
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