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Олегу ежедневно вливают 1 л глюкозы, - сестра Сенцова

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который уже 20 день голодает в колонии "Белый Медведь" в российском городе Лабытнанги, ежедневно вливают глюкозу

Об этом сообщила сестра Олега Наталья Каплан на митинге #SaveOlegSentov, который состоялся в субботу, 2 июня 2018 года, на Майдане Независимости в Киеве, передает ЦензорНЕТ.

"Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно. Больше узнаем завтра, когда к нему попадет адвокат", - сказала она.

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