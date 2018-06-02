Олегу ежедневно вливают 1 л глюкозы, - сестра Сенцова

2 июня, 2018, 15:16

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который уже 20 день голодает в колонии "Белый Медведь" в российском городе Лабытнанги, ежедневно вливают глюкозу

Об этом сообщила сестра Олега Наталья Каплан на митинге #SaveOlegSentov, который состоялся в субботу, 2 июня 2018 года, на Майдане Независимости в Киеве, передает ЦензорНЕТ.

"Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно. Больше узнаем завтра, когда к нему попадет адвокат", - сказала она.