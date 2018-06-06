Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек, - сестра режиссера
Об этом сообщает UATV.
“О цинге речь не идет. Олег действительно потерял один зуб, а второй сейчас крошится. Как сообщил адвокат, он похудел на 8 кг еще от подготовки к голоданию. Через день он получает терапию – глюкозу и группу витаминов. Также он пьет теплую воду. Адвоката очень смутил взгляд Олега. Он сказал: “Ощущение, что он какой-то пленкой покрылся”, – рассказала Каплан.
Врачи предупреждают Сенцова, что сейчас он подошел к черте, после которой возврата уже не будет.
“Сейчас самая главная опасность – это отказ почек. И врачи сказали, что “умереть тебе все равно не дадут”. Будет принудительное кормление, когда в нос засовывается трубка и вливается жидкость – этот метод даже в России приравниваются к пыткам”, – добавила сестра режиссера.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченка.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
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