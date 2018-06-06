Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек, - сестра режиссера

6 июня, 2018, 19:35

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о состоянии незаконно осужденного режиссера, который голодает уже 24 дня

Об этом сообщает UATV.

“О цинге речь не идет. Олег действительно потерял один зуб, а второй сейчас крошится. Как сообщил адвокат, он похудел на 8 кг еще от подготовки к голоданию. Через день он получает терапию – глюкозу и группу витаминов. Также он пьет теплую воду. Адвоката очень смутил взгляд Олега. Он сказал: “Ощущение, что он какой-то пленкой покрылся”, – рассказала Каплан.

Врачи предупреждают Сенцова, что сейчас он подошел к черте, после которой возврата уже не будет.

“Сейчас самая главная опасность – это отказ почек. И врачи сказали, что “умереть тебе все равно не дадут”. Будет принудительное кормление, когда в нос засовывается трубка и вливается жидкость – этот метод даже в России приравниваются к пыткам”, – добавила сестра режиссера.